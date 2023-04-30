Восьмилетняя девочка утонула в бассейне на глазах у матери Восьмилетняя девочка утонула в бассейне в городе Балаково Саратовской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Балаково Саратовской области школьница утонула в бассейне на глазах у матери, сообщил в Telegram-канале министр здравоохранения региона Олег Костин. Несчастный случай произошел 29 апреля в бассейне «Дельфин».

Смерть ребенка. 21:08, г. Балаково, ул. Набережная Леонова 3а, в бассейне «Дельфин» утонул ребенок 8 л. Дз: Утопление в пресной воде, смерть на месте, — написал Костин.

По данным Следственного комитета, к месту ЧП прибыли медики, девочку без сознания госпитализировали, но спасти ее не удалось, она умерла в больнице.

Была обнаружена восьмилетняя девочка без сознания, которая ранее прибыла в бассейн с мамой. Пострадавший ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение, где скончался. Следственными органами СУ СК России по Саратовской области по данному факту проводится проверка, — сообщили в ведомстве.

В начале апреля во время пересменки тренеров по плаванию в одном из московских бассейнов утонул первоклассник. Ребенок оказался под водой на первом же занятии, которое проходило в школе олимпийского резерва «Белый медведь» в районе Ховрино.

Ранее в Краснодарском крае был найден труп восьмилетнего мальчика, утонувшего в реке Бейсуг 3 марта. Вместе с другом он пытался испробовать найденную на берегу самодельную лодку. Второго ребенка спас очевидец. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.