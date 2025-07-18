Врач дала советы, как сделать дачный бассейн безопасным для детей

Дачный бассейн следует регулярно очищать и дезинфицировать, заявила «Вестям Подмосковья» врач Ольга Уланкина. В противном случае там могут появиться вредные бактерии, в том числе возбудители кишечных инфекций и грибковых заболеваний.

Особенно рискуют дети, которые часто глотают и вдыхают воду во время игр в бассейне. В больших бассейнах нужно использовать специальные дезинфицирующие средства, а также средства для предотвращения цветения воды. Из маленьких бассейнов следует сливать воду после каждого купания, — порекомендовала Уланкина.

Для малышей до полутора лет лучше всего покупать компактные бассейны глубиной до 17 см, а для детей постарше (до трех лет) подойдут модели глубиной до 50 см. Для дошкольников врач посоветовала приобрести бассейны не глубже 70 см.

Биолог Ирина Лялина ранее заявила, что несоблюдение правил гигиены в дачных бассейнах чревато размножением в них таких бактерий, как синегнойная палочка и легионелла. По ее словам, эти микроорганизмы приводят к инфекциям кожи, ушей и дыхательных путей.