Раскрыты подробности гибели ребенка в столичном бассейне РЕН ТВ: ребенок в московском бассейне скончался во время пересменки тренеров

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первоклассник, утонувший в московском бассейне, погиб во время пересменки тренеров по плаванию, передает РЕН ТВ. Ребенок оказался под водой на первом же занятии, которое проходило 1 апреля в школе олимпийского резерва «Белый медведь» в районе Ховрино.

Пока тренер Михаил Трушкин закончил свое занятие, второй тренер Андрей Красилов должен был встретить ребенка, но еще не появился в помещении бассейна. Позже тренеры услышали крики детей. Подойдя к бортам, они обнаружили на дне бассейна тело ребенка. Красилов достал его со дна, но попытки привести мальчика в сознание оказались тщетными. Первоклассника забрала скорая, но он скончался, не доехав до больницы.

Ранее сообщалось, что столичное управление СКР начало уголовное разбирательство по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые в итоге привели к смерти человека.

До этого в Краснодарском крае был найден труп восьмилетнего мальчика, утонувшего в реке Бейсуг 3 марта. Вместе с другом пытался испробовать найденную на берегу самодельную лодку. Второго ребенка спас очевидец. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.