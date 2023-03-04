Восьмилетний мальчик утонул на самодельной лодке под Кубанью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В станице Выселки Краснодарского края найден труп восьмилетнего мальчика, который утонул в реке Бейсуг 3 марта, когда пытался испробовать с другом найденную на берегу самодельную лодку, сообщает региональное управление СКР. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Второго мальчика, который пытался опробовать самодельное судно, спас очевидец.

Один из местных жителей, услышав крики о помощи, устремился на лодке к тонущим и успел спасти одного из мальчиков. Второй ребенок, к тому времени, уже ушел под воду. Оперативно организованные поиски результатов не принесли. Его тело было обнаружено спасателями сегодня, 4 марта, — говорится в сообщении УСКР.

Как сообщает Telegram-канал Kub Mash, мальчики обратили внимание на бесхозную лодку давно и только 3 марта решились опробовать судно. Они доплыли до середины реки, где лодка перевернулась. Выживший мальчик был доставлен в больницу с переохлаждением. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Следователи уже допросили потерпевших и свидетелей происшествия. В дальнейшем пройдет судебная медицинская экспертизы. Следователи установят все обстоятельства ЧП и что могло ему способствовать.

4 марта в Саратовской области мать и ее пятилетний сын утонули, слетев на машине в кювет, заполненный талой водой. Отец семейства смог выбраться из авто и остаться невредимым. Дорога, с которой слетела машина, был мокрой и снежной.