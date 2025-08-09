Военнослужащие 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ передали ВС РФ координаты скопления заградотрядов 17-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины «Рейд» в Днепропетровской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. После этого они покинули свои позиции, подчеркнул собеседник агентства.

Солдаты 21-й бригады противника, которые в том числе передавали нашей стороне координаты заградотрядов 17-й бригады, сбежали с целого ряда позиций вглубь Днепропетровской области, — указал источник.

Ранее стало известно, что некоторые украинские подразделения отказываются выполнять приказы командования и идти на штурм российских позиций. Речь, в частности, идет про 156-ю отдельную механизированную бригаду и 225-й отдельный штурмовой полк, который ранее участвовал во вторжении в Курскую область и сейчас несет большие потери на Сумщине. Причинами неподчинения называют низкое морально-психологическое состояние и неадекватное командование подразделений.

Кроме того, командование ВСУ пытается выводить с территории Константиновки в ДНР офицерский состав. Для этого используется маскировка, в том числе гражданская одежда и автомобили. Источник пояснил, что командовать группировкой в населенном пункте планируется дистанционно. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.