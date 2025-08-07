Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 09:23

Офицеров ВСУ переодевают для бегства из Константиновки

ТАСС: ВСУ пытаются выводить офицерский состав из Константиновки в ДНР

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Командование ВСУ пытается выводить с территории Константиновки в ДНР офицерский состав, сообщили в российских силовых структурах. Для этого используется маскировка, в том числе гражданская одежда и автомобили. В беседе с ТАСС источник пояснил, что командовать группировкой в населенном пункте планируется дистанционно. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Наблюдаются попытки противника вывезти офицерский состав за пределы Константиновки. Традиционно командовать подразделениями внутри города будут дистанционно, — сообщили в силовых структурах.

До этого десантник с позывным Синара рассказал, что ВС РФ не дают закрепиться артиллерии ВСУ у Константиновки после отхода из-под Часова Яра. По его словам, артиллеристы буквально сметают противника.

Тем временем в Киеве распространился слух, что украинский президент Владимир Зеленский в ближайшее время может покинуть страну. По словам источника, глава страны не готов решать имеющиеся вопросы и отвечать за «кровавую кашу».

Ранее сотрудники украинских администраций Дружковки, Славянска и Краматорска в ДНР покинули указанные города после перехода Часова Яра под контроль России. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, чиновники также вывозят архивы.

ВСУ
ДНР
ВС РФ
офицеры
