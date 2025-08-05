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05 августа 2025 в 10:14

Водителям рассказали о состоянии участка трассы М-4 после ДТП с автобусом

Движение на участке М-4 «Дон» в Тульской области не стали перекрывать из-за ДТП

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Движение транспорта на 228-м километре федеральной трассы М-4 «Дон» в Тульской области, где произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, не перекрыто, заявили ТАСС в пресс-службе «Автодора». Отмечается, что закрыты лишь три полосы из девяти на пункте взимания платы.

В настоящее время на месте ДТП на 228-м километре М-4 «Дон» движение не перекрыто, закрыты только три полосы на ПВП из девяти, — подчеркнули в компании.

Ранее сообщалось, что автобус, следовавший по маршруту Луганск — Москва, врезался в опору пункта взимания платы. Пострадали более 30 человек, в том числе четверо детей. Предполагается, что авария могла произойти из-за сильного тумана.

Киреевская межрайонная прокуратура Тульской области уже поставила на контроль ситуацию вокруг ДТП. Следственный комитет РФ в свою очередь организовал процессуальную проверку. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

До этого стало известно, что женщина за рулем Mazda Demio, не имеющая водительских прав, устроила смертельное ДТП в Новосибирской области. Авария произошла на 57-м километре трассы К-17Р Новосибирск — Кочки — Павлодар, когда водитель потеряла управление. Иномарка съехала в кювет, перевернулась и врезалась в столб.

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Автодор
Тульская область
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