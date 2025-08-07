Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 18:12

Водитель попытался остановить автобус своими силами и попал на видео

В Парголово водитель своими силами попытался удержать выкатившийся автобус

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На конечной остановке маршрута в поселке Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга автобус без водителя покатился и врезался в припаркованную машину, сообщает «Фонтанка». Происшествие случилось 7 августа на Толубеевском проезде. Мужчина попытался остановить транспортное средство своими силами.

Водитель вышел из салона, после чего автобус неожиданно тронулся и остановился лишь после столкновения с легковушкой на противоположной стороне дороги. На кадрах видно, что мужчина пытался остановить транспорт, но не смог из-за уклона дорожного полотна.

В компании «Вест-Сервис», обслуживающей маршрут, подтвердили случившееся. Представители перевозчика заявили, что причиной инцидента стала ошибка водителя. Мужчину уже отстранили от работы, а решение о возвращении примут после повторной проверки знаний правил дорожного движения.

Ранее судья Приморского районного суда Санкт-Петербурга отказался брать под стражу водителя экскурсионного автобуса Евгения Ивашова, столкнувшегося с товарным поездом на переезде в районе Лодейного Поля. Вместо этого Ивашову наложили ограничительные меры и запретили определенные действия.

автобусы
аварии
водители
ДТП
дороги
