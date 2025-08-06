Стало известно, арестовали ли протаранившего поезд водителя автобуса Суд в Петербурге не стал брать под стражу врезавшегося в поезд водителя автобуса

Судья Приморского районного суда Санкт-Петербурга наложил ограничительные меры на водителя экскурсионного автобуса, допустившего столкновение с товарным поездом на переезде в районе Лодейного Поля, отказавшись брать его под стражу, сообщили представители объединенной пресс-службы судов города в Telegram-канале. Вместо этого ему запретили определенные действия.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Ивашова. <...> Суд в удовлетворении ходатайства следствия отказал, избрал Ивашову меру пресечения в виде запрета определенных действий, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что, по предварительным данным следствия, пассажирский автобус выехал на железнодорожные пути около станции Инема на участке между Олонцом и Лодейным Полем, несмотря на запрещающий сигнал, что привело к столкновению с поездом. Как сообщает пресс-служба транспортного следственного управления, происшествие случилось 4 августа.