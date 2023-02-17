Власти Новосибирска выделили 335 млн рублей на расселение рухнувшего дома

Фото: Вероника Филина-Коган/NEWS.ru

Власти выделили средства на расселение жильцов дома на Линейной улице в Новосибирске, который обрушился после взрыва газа 9 февраля. Правительство Новосибирской области направило на эти цели 335,5 млн из резервного фонда. Соответствующее поручение сделал губернатор региона Андрей Травников, передает «Сиб.фм».

В правительстве региона также уточнили, что дом № 39 на Линейной улице не подлежит восстановлению и будет снесен.

Ранее микробиолог, экс-член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин заявил, что к взрывам газа в жилых домах в России может быть причастно украинское подполье. Он обратил внимание на участившиеся случаи таких взрывов после начала российской спецоперации на Украине.

До этого стало известно, что суд заключил под стражу сотрудников компании «Межрегионгаз Сервис» из Омской области Ирину Урбах и Евгения Кавуна, которые являются фигурантами дела о взрыве газа в многоквартирном доме в Новосибирске. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В результате трагедии 9 февраля погибли 13 человек, еще 14 удалось спасти.

Взрыв газа в пятиэтажном доме в Новосибирске произошел рано утром 9 февраля. В результате обрушились два подъезда. После взрыва в доме начался пожар, его площадь составила около 300 квадратных метров. Из него эвакуировали 50 человек.