Суд арестовал фигурантов дела о взрыве газа в Новосибирске

Фото: 54.mchs.gov

Разбор завалов в Новосибирске

Суд заключил под стражу сотрудников компании «Межрегионгаз Сервис» из Омской области Ирину Урбах и Евгения Кавуна, которые являются фигурантами дела о взрыве газа в многоквартирном доме в Новосибирске, передает ТАСС из зала суда. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В результате трагедии 9 февраля погибли 13 человек, еще 14 удалось спасти.

Избрать [Урбах] меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 апреля. <...> Избрать Кавуну меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 9 апреля, — сказал судья.

Взрыв газа в пятиэтажном доме в Новосибирске произошел рано утром 9 февраля. В результате обрушились два подъезда. После взрыва в доме начался пожар, его площадь составила около 300 квадратных метров. Из дома эвакуировали 50 человек. В МЧС сообщили, что спасатели после взрыва газа и последующего частичного обрушения смогли вытащить живыми 14 человек из-под завалов дома.

Ранее стало известно, что число погибших при взрыве газа в пятиэтажном доме в Ефремове в Тульской области выросло до восьми человек. ЧП в Ефремове произошло 7 февраля. В МЧС сообщили, что спасательные работы продолжались всю ночь, к утру 8 февраля было разобрано 40 из 80 куб. м завалов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.