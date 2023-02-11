Во взрывах газа в России заметили след украинского подполья Экс-член комиссии ООН Никулин: во взрывах газа в России заметен украинский след

Фото: Russian Emergencies Ministry/Global Look Press

Микробиолог, экс-член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин заявил, что к взрывам газа в жилых домах в России может быть причастно украинское подполье. В интервью URA.RU он обратил внимание на участившиеся случаи таких взрывов после начала российской спецоперации на Украине.

Как-то резко с начала спецоперации на Украине усилились проблемы с ЖКХ в России. Я думаю, что нам пора возвращать статью за вредительство. Я считаю, что в России действует бандеровское подполье. И действует активно, — сказал Никулин.

Он отметил, что украинское подполье может использовать в своих операциях детей. Свидетельства этого, по его словам, можно найти в интернете, в котором распространяют соответствующие инструкции. Один звонок — и все, целый подъезд взлетает на воздух, предположил бывший сотрудник ООН.

Ранее стало известно, что суд заключил под стражу сотрудников компании «Межрегионгаз Сервис» из Омской области Ирину Урбах и Евгения Кавуна, которые являются фигурантами дела о взрыве газа в многоквартирном доме в Новосибирске. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В результате трагедии 9 февраля погибли 13 человек.