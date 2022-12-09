Владельцам пострадавших у OBI авто объяснили, как возместить ущерб Страховщик Уфимцев: пострадавшие у OBI авто смогут получить компенсацию от владельцев ТЦ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водители смогут получить компенсацию за пострадавшие от пожара в подмосковном ТЦ «Мега Химки» авто, если страховой договор владельцев торгового центра предусматривает их ответственность за нанесение ущерба имуществу третьих лиц, рассказал «360» президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев. Если же такого пункта там нет, автовладельцам придется обращаться к собственникам ТЦ в частном порядке, пояснил эксперт. Он уточнил, что проблем с получением компенсации для тех, чья машина застрахована по каско, возникнуть не должно.

Если в договор страхования также включен пункт о том, что застрахована ответственность владельца данного ТЦ за нанесение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, в таком случае страховая компания будет осуществлять покрытие, — сказал Уфимцев.

Специалист добавил, что ТЦ «Мега Химки» владеют несколько юридических лиц. Он также напомнил, что существует два вида страхования — страхуют либо здания, либо находящиеся в них товары.

Пожар начался в магазине OBI в ТЦ «Мега Химки» около шести утра 9 декабря. В результате ЧП погиб один человек — охранник ТЦ. В 10:40 пожар был ликвидирован. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Согласно основной версии, пожар мог возникнуть в результате проводимых сварочных работ в пристройке к зданию. Ранее источник в экстренных службах предположил, что пожар возник в результате поджога.