В Уфе задержали 17-летнюю девушку с 54 свертками наркотиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Уфе 17-летняя девушка собиралась сбыть 54 пакетика наркотиков, однако ей помешали сотрудники правоохранительных органов, сообщает Telegram-канал Mash Batash. Во время задержания девочка попыталась убежать от полицейских и разбить телефон с компрометирующей информацией.

Чтобы поймать девушку с поличным, полицейские представились другими именами и предложили приобрести у нее крупную партию наркотиков. 17-летняя жительница Уфы согласилась встретиться с оперативниками ночью. Во время передачи товара подростка задержали.

В соответствии с действующим законодательством, уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков подлежат лица, достигшие 16 лет. При этом возраст является смягчающим вину обстоятельством. Девушке грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

Ранее россиянин попытался вывезти из Эстонии в Ленинградскую область два килограмма смеси с кокаином. 25-летний россиянин, который проживал в Прибалтике, решил перевезти с собой запрещенные вещества на родину. Мужчину задержали у пограничного поста и досмотрели: в рюкзаке нашли два черных свертка, перемотанных скотчем.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.