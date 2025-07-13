Открытие штаба «коалиции желающих» в Париже является «безумием», написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х. Он подчеркнул, что французский лидер Эммануэль Макрон, напротив, гордится этим событием.

Какое безумие! Макрон с гордостью объявляет, что его «коалиция желающих», которая должна отправить солдат на Украину, чтобы противостоять России, будет иметь штаб-квартиру в Париже, — написал Филиппо.

Политик задался вопросом, сколько жители Франции заплатят за эту инициативу. Он подчеркнул, что таким образом Париж «превратится в мишень» и ускорит наступление третьей мировой войны.

Ранее Макрон заявил, что страны «коалиции желающих» планируют патрулировать воздушное и морское пространство Украины после заключения соглашения о прекращении огня с Россией в рамках концепции восстановления страны. Президент Франции отметил, что это послание станет «стратегическим сигналом» для России.

Геополитический аналитик Паскаль Лоттаз между тем считает, что европейские страны активизируют поддержку Украины на новом уровне, что может привести к обострению конфликта. По его мнению, сокращение поставок оружия из США вынуждает Европу ускорять действия, оставляя ей мало пространства для маневра.