Подросток избил битой обидчиков младшего брата в Свердловской области Бастрыкин взял на контроль дело об избиении троих школьников под Екатеринбургом

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Подросток из села Кашино, расположенного в Свердловской области, избил троих школьников битой, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. По данным ведомства, молодой человек был недоволен тем, что они толкнули его младшего брата. Пострадавшие получили серьезные травмы головы. Глава СК России Александр Бастрыкин взял расследование дела под личный контроль.

Глава ведомства поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования подростков в Свердловской области, — говорится в сообщении.

Конфликт между школьниками произошел в Сысертском районе Свердловской области. Предполагается, что младший брат обвиняемого оскорбил родственников школьников. После того как его толкнули в снег, он рассказал об этом старшему брату, который избил несовершеннолетних битой. В пресс-службе уточнили, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Ранее в Екатеринбурге пассажир автобуса избил подростка с инвалидностью. По словам пострадавшего, мужчине не понравилось, что он назвал его спутницу женщиной. Следственный комитет России проводит проверку по факту инцидента.