На Урале мужчина избил подростка-инвалида из-за женщины В Екатеринбурге мужчина избил подростка-инвалида в автобусе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажир автобуса в Екатеринбурге избил подростка с инвалидностью после того, как тот назвал его спутницу женщиной, сообщил в беседе с E1.RU сам пострадавший. По его словам, мужчина ударил его по голове, после чего у мальчика появились синяк и кровоподтеки. Также были сломаны наушники стоимостью около 10 тысяч рублей. Школьник заснял происходящее на видео и обратился в полицию.

Инцидент произошел 5 сентября около 22:30 (20:30 мск) в автобусе № 50 в Екатеринбурге. Из-за большого скопления людей в транспорте мальчик не смог оплатить проезд при помощи телефона. Он пообещал сделать это позже, когда пассажиров станет меньше. Кондуктор посчитала, что школьник хочет проехать бесплатно, и начала кричать на него. Ее поддержала пассажирка и также обратилась к мальчику с требованием оплатить проезд. Тот ответил ей: «Женщина, я сейчас заплачу за проезд». После этого к нему обратился ее спутник.

Он сорвал с меня полноразмерные наушники, которые все это время были на мне. Я резко развернулся и посмотрел на мужчину (как оказалось позже, это ее парень), он агрессивно спросил у меня: «Кто тут женщина?!» Я извинился и попросил вернуть свои наушники. Он еще раз спросил у меня, я еще раз извинился, и в этот момент он ударил меня наушниками по голове, — поделился пострадавший.

По его словам, он требовал от мужчины компенсации за испорченные наушники, однако тот над ним лишь насмехался. У подростка имеется диабет первого типа. Пресс-служба регионального управления СК в Telegram сообщила, что по факту произошедшего будет проведена проверка.

По факту применения насилия в отношении несовершеннолетнего следственными органами СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка. Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А. Д. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении СКР.

Ранее в городе Карпинске Свердловской области подросток избил ребенка-инвалида на детской площадке. По данным Следственного комитета России, он несколько раз ударил мальчика ногами по голове и спине. Местная жительница рассказала, что напавший на инвалида держит в страхе всю местную детвору, этот случай не является единственным. Она отметила, что до этого подросток избил ее сына, когда тот гулял с другом. По факту произошедшего проводится проверка.