В страшной аварии в Бурятии погибли трое подростков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль, находившийся под управлением юной девушки без водительских прав, столкнулся с бетонным забором в Тарбагатайском районе Бурятии, что привело к гибели троих подростков, передает РИА Новости со ссылкой на представителя ГИБДД в республике. Инцидент произошел накануне около 23:00 часов в Тарбагатайском районе.

21-летняя водитель автомобиля «Хонда Аккорд», двигаясь по улице Октябрьской в поселке Николаевский, не справился с управлением и врезался в бетонный забор. В результате этой аварии трое несовершеннолетних пассажиров (девушка 14 лет, мальчики 14 и 16 лет) скончались на месте происшествия <...>. Водитель не имел водительских прав, — сообщил источник в органах.

Отмечается, что еще один 15-летний мальчик был госпитализирован в состоянии комы.

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