Самокатчик сбил няню с младенцем и попал на видео В Краснодаре самокатчик сбил на переходе няню с десятимесячным младенцем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Краснодаре водитель самоката сбил няню с десятимесячным младенцем на пешеходном переходе, сообщает Telegram-канал «Туподар Краснодар». Как рассказала в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) мать пострадавшего ребенка, ее малыш сломал ключицу и ушиб правую руку, няня отделалась травмами шеи, плеча, и большой гематомой на голове. В Сети появилось видео с места происшествия.

Вчера ночью в 23:34 какой-то урод сбил няню и моего сына на самокате на пересечении Красной и Карасунской улиц. <...> Итог: у Дани сломана ключица и ушиб правой руки. Няня приняла весь удар на себя, повреждено плечо, шея, и сильная гематома головы, — говорится в публикации матери младенца.

Уточняется, что водитель самоката скрылся с места преступления, сейчас его разыскивает полиция.

Член Совета Федерации Артем Шейкин ранее заявил о необходимости штрафовать водителей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности за превышение скорости. По его словам, соответствующий законопроект уже готов и будет внесен на рассмотрение в Государственную думу осенью текущего года. Предполагается, что россиян будут штрафовать на 800 рублей в случае превышения предельно допустимой скорости на 5 км/ч.