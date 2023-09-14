Десять машин столкнулось на шоссе в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Десять автомобилей столкнулось на шоссе в Санкт-Петербурге, сообщает РЕН ТВ. Информация о пострадавших не приводится.

Инцидент произошел в районе Горская при повороте на Кронштадт. Позднее Telegram-канал «Mash на Мойке» добавил, что причиной ДТП стало растекшееся по дороге машинное масло, из-за этого водители не справились с управлением. По данным канала, никто серьезно не пострадал, многие отделались синяками и ссадинами. «Mash на Мойке» отмечает, что движение на шоссе было перекрыто около трех часов.

Ранее в Среднеахтубинском районе Волгоградской области маршрутное такси столкнулось с грузовиком КамАЗ, после чего микроавтобус опрокинулся. Движение на трассе было затруднено. Количество пострадавших уточняется, на месте работают экстренные службы.

До этого стало известно, что трое детей и девять взрослых ранее получили травмы в результате ДТП на трассе М-4 «Дон». Десять пострадавших доставлены в больницу. Авария произошла в ночь на 11 сентября на Кубани в Динском районе. На 22-м км трассы столкнулись пассажирская «Газель» и грузовой автомобиль.

В начале сентября фура врезалась в группу велосипедистов-подростков и сопровождающую машину на трассе «Скандинавия» перед поселком Огоньки в Ленобласти. Среди погибших как минимум двое подростков, восемь человек пострадали. Позднее выяснилось, что за рулем большегруза Scania находился 31-летний уроженец Узбекистана по имени Шахбоз. Было возбуждено уголовное дело, полиция задержала подозреваемого, позднее суд арестовал его на два месяца.