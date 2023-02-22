В Севастополе на заводе «Персей» загорелся плавучий док

Фото: МЧС Севастополь

В южной бухте Севастополя на частном судоремонтном заводе «Персей» загорелся плавучий док, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он подчеркнул, что на месте работают пожарные расчеты, наблюдается сильное замедление.

По информации МЧС, в южной бухте на частном судоремонтном заводе «Персей» загорелся плавучий док. Пожарные расчеты уже на месте, возгорание локализуют, но задымление сильное, — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что в районе все спокойно, и призвал жителей города не поддаваться на фейки из соцсетей и мессенджеров.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило, что в строительном модуле на Нефтяной улице в Севастополе произошел серьезный пожар, в результате которого погибли шесть человек. Огонь распространился по площади 200 кв. м.

В феврале этого года в бухте Стрелецкой в Севастополе на списанном малом противолодочном корабле произошел пожар. По его Развожаева, вероятной причиной возгорания стал бытовой обогреватель. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.

Вечером 27 января произошел пожар на территории рынка «Синдика» в Красногорском городском округе Московской области. По данным МЧС, огонь охватил одноэтажное складское помещение, где хранились стройматериалы. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение склада по всей площади, к тушению привлекались 87 пожарных и 27 единиц специальной техники.