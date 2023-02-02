Шесть человек погибли в крупном пожаре в Севастополе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В результате пожара в строительных бытовках в Севастополе погибли шесть человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Два человека были госпитализированы. Сейчас открытое горение ликвидировано, спасатели продолжают тушить закрытые очаги и разбирать конструкции.

Как рассказало МЧС России в Telegram, инцидент произошел в строительном модуле на Нефтяной улице в Севастополе. Площадь пожара составляла 200 кв. м.

Сообщение о пожаре в двухэтажном жилом строительном модуле на улице Нефтяная поступило в 02:19. Незамедлительно к месту вызова прибыли пожарно-спасательные подразделения. Наблюдалось открытое горение на площади 200 кв. м. На данный момент открытое горение ликвидировано, ведется проливка и разбор конструкций, — говорится в сообщении.

По информации источника ТАСС, пожар произошел в бытовках, где жили рабочие, занимающиеся строительством трассы «Таврида». Причины возгорания устанавливаются. Как утверждает источник «Известий», в момент пожара в бараке находились 185 человек, почти все они успели оперативно покинуть помещение.

Вечером 27 января произошел пожар на территории рынка «Синдика» в Красногорском городском округе Московской области. По данным МЧС, огонь охватил одноэтажное складское помещение, где хранились стройматериалы. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение склада по всей площади, к тушению привлекались 87 пожарных и 27 единиц специальной техники. Пожар был локализован в 00:42 мск и полностью ликвидирован в 02:20.