В Севастополе загорелся военный корабль Развожаев: на противолодочном корабле в Севастополе произошло возгорание из-за неисправности электропроводки

Фото: Соцсети

В бухте Стрелецкой в Севастополе на списанном малом противолодочном корабле произошел пожар, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, вероятной причиной возгорания стал бытовой обогреватель. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.

Предварительные причины возгорания — розетка не выдержала нагрузку бытового обогревателя. Информирую, чтобы ципсошники не попытались вывернуть это как свою перемогу, — написал глава Севастополя.

Ранее 73 мигранта из Ливии пропали без вести в результате крушения корабля недалеко от Триполи. Судно с 80 ливийцами направлялось в сторону Европы. Семерых мигрантов удалось спасти, они были госпитализированы.

Еще одно судно с нелегальными мигрантами затонуло ранее у берегов греческого острова Китира. Из воды удалось вытащить только семерых человек. Всего на борту потерпевшего крушение корабля находилось около 100 человек.