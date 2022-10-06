У берегов Греции затонуло судно с нелегальными мигрантами

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У берегов греческого острова Китира затонуло судно с нелегальными мигрантами. В результате спасательной операции из воды удалось вытащить только семь человек, судьба остальных людей неизвестна, сообщает ОТР. Всего на борту потерпевшего аварию корабля находилось около 100 человек. Известно, что инцидент произошел из-за сильного волнения моря и плохой видимости. В спасении участвовали частные катера и вертолет МЧС.

Греческий остров Китира находится на маршруте, который часто используют контрабандисты, доставляющие мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока в Италию. Местные чиновники выступили с заявлениями, что здесь будет открыта школа, в которой всех спасенных мигрантов разместят и накормят.

Ранее береговая охрана Туниса сообщила, что четыре судна со 120 африканцами на борту, которые направлялись в Италию, затонули у побережья недалеко от тунисского города Сфакс. Число погибших в результате кораблекрушения достигло 17 человек.

Как заявили в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за 11 месяцев 2021 года в Средиземном море погибли или пропали без вести более 2,5 тысячи мигрантов, направлявшихся в Европу Эта цифра не включает погибших в конце декабря в Эгейском море в результате трёх кораблекрушений. Отмечается, что по меньшей мере 31 человек погиб, число пропавших без вести точно не известно. Более 160 человек были спасены береговой охраной Греции.