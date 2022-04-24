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Reuters: число погибших при кораблекрушении в Тунисе достигло 17 человек

16:45, 24 апреля 2022
Reuters: число погибших при кораблекрушении в Тунисе достигло 17 человек Фото: JesÃ�S HellÃ�N/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Число погибших в результате кораблекрушения судов с мигрантами в Тунисе достигло 17 человек, пишет Reuters. Ранее береговая охрана Туниса сообщила, что четыре судна с 120 африканцами на борту, которые направлялись в Италию, затонули у побережья недалеко от тунисского города Сфакс.

Ещё 5 тел были обнаружены 24 апреля, вдобавок к тем 12, которых обнаружила береговая охрана минувшей ночью, — заявил местный судебный представитель Мурад Турки.

В издании уточнили, что сотрудники береговой охраны Сфакса спасли 98 человек.

За 11 месяцев 2021 года в Средиземном море погибли или пропали без вести более 2,5 тысячи мигрантов, направлявшихся в Европу, заявили в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Это цифра не включает погибших в конце декабря в Эгейском море в результате трёх кораблекрушений. Отмечается, что по меньшей мере 31 человек погиб, число пропавших без вести точно неизвестно. Более 160 человек были спасены береговой охраной Греции.

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