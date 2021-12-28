В ООН назвали число погибших мигрантов, желающих попасть в Европу по морю

За 11 месяцев 2021 года в Средиземном море погибли или пропали без вести более 2,5 тысячи мигрантов, направлявшихся в Европу, заявили в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Это цифра не включает погибших в конце декабря в Эгейском море в результате трёх кораблекрушений. Отмечается, что по меньшей мере 31 человек погиб, число пропавших без вести точно не известно. Более 160 человек были спасены береговой охраной Греции.

По оценкам УВКБ ООН, с января до конца ноября этого года более 2500 человек погибли или пропали без вести в море, пытаясь добраться до Европы через Средиземное море и морской путь на северо-западе Африки, — говорится в сообщении.

В управлении отметили, что «глубоко расстроены» гибелью людей в результате трёх кораблекрушений, произошедших с 21 по 24 декабря в Эгейском море. Как заявила представитель УВКБ ООН в Греции Мария-Клара Мартин, «ужасно, что из-за отчаяния и из-за отсутствия безопасных путей беженцы и мигранты чувствуют себя вынужденными доверить свою жизнь контрабандистам». Она призвала мировое сообщество к более решительным действиям в борьбе с контрабандистами, переправляющими мигрантов в Европу.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону и председателю Европейского совета Шарлю Мишелю усилить сотрудничество в борьбе против нелегальной миграции через Ла-Манш. Он сделал заявление после гибели в ноябре 27 человек, которые пытались переплыть пролив с целью попасть в Британию.