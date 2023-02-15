73 мигранта из Ливии погибли при крушении корабля

73 мигранта из Ливии пропали без вести и предположительно погибли в результате крушения корабля 14 февраля недалеко от Триполи, сообщила Международная организация по миграции (МОМ) в Twitter. Судно с 80 ливийцами направлялось в сторону Европы. По данным организации, семерых мигрантов удалось спасти, они были госпитализированы.

По меньшей мере 73 мигранта считаются пропавшими без вести и предположительно погибшими после трагического кораблекрушения вчера у берегов Ливии. Сообщается, что судно, на борту которого находилось около 80 человек, отплыло из Каср-Алкаяра 14 февраля и направилось в Европу, — говорится в сообщении МОМ.

Согласно последним данным, Ливийский Красный полумесяц и полиция смогли извлечь из моря 11 тел погибших мигрантов.

Ранее у берегов греческого острова Китира затонуло судно с нелегальными мигрантами. В результате спасательной операции из воды удалось вытащить только семерых человек, судьба остальных людей неизвестна. Всего на борту потерпевшего аварию корабля находилось около 100 человек. Известно, что инцидент произошел из-за сильного волнения моря и плохой видимости. В спасении участвовали частные катера и вертолет МЧС.