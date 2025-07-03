Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 15:40

Раскрыты перспективы применения нового лазерного оружия ВС России

Военэксперт Перенджиев: новое лазерное оружие РФ можно применять в морских боях

Корабли Черноморского флота ВМФ России Корабли Черноморского флота ВМФ России Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Лазерное оружие, над созданием которого сейчас работают российские специалисты, в перспективе можно было бы применить на флоте, сказал NEWS.RU доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. Так он прокомментировал грядущие испытания антидронового «лучемета», созданного в рамках проекта «Посох».

Стоит искать применение лазерному оружию в военно-морских сражениях для поражения крупных кораблей. Вероятно, его можно будет успешно использовать против безэкипажных катеров, чтобы мгновенно пресекать атаки неприятельского флота, — отметил Перенджиев.

По мнению эксперта, лазерное оружие может стать и эффективным средством защиты объектов энергетики.

Наверняка такой «лучемет» был бы полезен для защиты таких объектов, как атомные, тепловые и гидроэлектростанции, — добавил он.

Ранее стало известно, что в России до конца августа пройдут испытания первого прототипа лазерного антидронового «лучемета» в рамках проекта «Посох». Разработчики планируют уничтожать мишени, имитирующие украинский беспилотник «Лютый».

лазеры
ВМФ РФ
военные корабли
оборона
Дмитрий Горин
Д. Горин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вкусный и быстрый завтрак: рецепт хачапури за 15 минут
В Орловской области у бойца СВО на отдыхе отобрали 1,6 млн рублей
Топ-менеджеры месторождения ЮГК попали под уголовное дело
Стало известно об использовании российских пленных для работ в Купянске
Глава МИД Франции вышел из себя после вопроса о поддержке нацизма в Киеве
В Польше отчитались о «спасении» Украины
Geely уходит из России? Правда ли, в чем причина, какие модели останутся
Трампа сравнили с героиней Фрейндлих из «Служебного романа»
Психолог оценил тренд на микропенсии среди зумеров
Более 10 дронов ВСУ сбили в двух российских регионах
Компания Маска может потерять миллиарды из-за Трампа
Зафиксированы сбои в работе двух крупных мессенджеров
В РПЦ предложили растянуть День семьи, любви и верности
Алиев рассказал о возвращении вынужденных переселенцев в Карабах
«В принципе принят»: в ЕС готовят новые антироссийские санкции
Сотни дронов-камикадзе и огневой мешок: новости СВО на вечер 4 июля
«Детали совсем скоро»: на Украине сообщили о разговоре Трампа и Зеленского
Появилось видео пожара в Кривом Роге после удара российской ракеты
Адская ночь в Киеве. Град из «Гераней» и «Кинжалов»: цели ВС РФ, что дальше
Пропавшего ветерана ВОВ нашли живым в кустах спустя четверо суток
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.