Раскрыты перспективы применения нового лазерного оружия ВС России

Лазерное оружие, над созданием которого сейчас работают российские специалисты, в перспективе можно было бы применить на флоте, сказал NEWS.RU доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. Так он прокомментировал грядущие испытания антидронового «лучемета», созданного в рамках проекта «Посох».

Стоит искать применение лазерному оружию в военно-морских сражениях для поражения крупных кораблей. Вероятно, его можно будет успешно использовать против безэкипажных катеров, чтобы мгновенно пресекать атаки неприятельского флота, — отметил Перенджиев.

По мнению эксперта, лазерное оружие может стать и эффективным средством защиты объектов энергетики.

Наверняка такой «лучемет» был бы полезен для защиты таких объектов, как атомные, тепловые и гидроэлектростанции, — добавил он.

Ранее стало известно, что в России до конца августа пройдут испытания первого прототипа лазерного антидронового «лучемета» в рамках проекта «Посох». Разработчики планируют уничтожать мишени, имитирующие украинский беспилотник «Лютый».