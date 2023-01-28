Крупный пожар произошел на территории рынка в Подмосковье ГУМЧС: склад загорелся в подмосковном Красногорске на площади 2100 «квадратов»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории рынка «Синдика» в подмосковном Красногорске загорелся склад. Площадь пожара составляет 2100 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

В 23.15 поступил сигнал о пожаре в Красногорске, 65-й километр МКАД, на территории рынка «Синдика». По предварительной информации, горит склад по всей площади — 2100 квадратных километров, — рассказал собеседник агентства.

По имеющимся данным, внутри охваченного огнем одноэтажного здания находятся строительные материалы. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение склада по всей площади.

Информация о погибших и пострадавших уточняется.

По данным МЧС, в тушении огня принимают участие 87 человек и 27 единиц техники.

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