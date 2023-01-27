В Петербурге загорелся автосервис

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге на пересечении Софийской улицы и Южного шоссе загорелся автосервис, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ. Очевидцы сняли видео, как над зданием сервиса поднимается черный дым и виден огонь.

Как добавляет «Фонтанка», строение, в котором произошел пожар, находится рядом с Южной ТЭЦ. О пострадавших не сообщается. Возгорание ликвидируют пять единиц техники и 25 человек личного состава.

26 января в одном из многоэтажных домов в Махачкале из-за высокого давления газа загорелись 10 квартир. Четыре пожара были потушены до приезда спасателей, остальные были ликвидированы ими. По предварительной информации, никто не пострадал. До устранения неисправности подача газа была временно остановлена.

10 января на северо-востоке Москвы на улице Добролюбова загорелось одноэтажное здание автосервиса. 233 человека покинули помещение до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Площадь возгорания достигла тысячи квадратных метров, пожару был присвоен третий ранг сложности.