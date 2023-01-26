В Дагестане одновременно загорелись 10 квартир В Махачкале из-за проблем с давлением газа загорелись 10 квартир

Фото: ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана

В одном из многоэтажных домов в Махачкале из-за высокого давления газа загорелись 10 квартир, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Дагестану. По данным ведомства, четыре пожара были потушены до приезда спасателей, остальные были ликвидированы ими. По предварительной информации, никто не пострадал. До устранения неисправности подача газа временно остановлена.

По системе 112 с 12:35 начали поступать сообщения о высоком давлении газа в нескольких многоквартирных домах в г. Махачкала по ул. Лаптиева. В 10 квартирах возникли пожары, в четырех из них ликвидированы до прибытия пожарных расчетов, в шести квартирах ликвидированы силами пожарных расчетов. Во всех квартирах пожары возникли в кухонных помещениях и ликвидированы на площадях до восьми кв. м., — говорится в сообщении МЧС.

22 января в Сочи в жилом двухэтажном доме вспыхнул крупный пожар. По данным МЧС, загорелась кровля дома, пламя распространилось на площади 870 квадратных метров. К ликвидации пожара привлечены 62 пожарных и 18 единицы техники. Информации о пострадавших не поступало.

В селе Павловка Амурской области двое подростков погибли при пожаре в деревянном доме. По данным МЧС, также в результате ЧП ожоги разной степени получили мужчина и женщина, они были доставлены в местную больницу.