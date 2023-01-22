Стали известны подробности пожара, в котором погибли двое детей в Приамурье Двое подростков погибли при пожаре в деревянном доме в Амурской области

Фото: mchs28/t.me

В селе Павловка Амурской области двое подростков погибли при пожаре в деревянном доме, сообщается в Telegram-канале пресс-службы регионального управления МЧС. Также в результате ЧП ожоги разной степени получили мужчина и женщина, они были доставлены в местную больницу. По факту произошедшего проводится проверка.

ЧП произошло в ночь на 22 января в Белогорском муниципальном округе Амурской области. Дом горел изнутри по всей площади открытым пламенем. К тушению огня были привлечены 13 пожарных и четыре единицы техники. Причины возникновения пожара не называются. Погибли несовершеннолетние 2008 и 2009 годов рождения.

По факту пожара проводится доследственная проверка. На месте пожара работают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Белогорску и Белогорскому муниципальному округу. К месту происшествия следуют эксперты испытательной пожарной лаборатории, — добавили в МЧС.

Ранее в Абакане загорелся многоэтажный жилой дом. По данным экстренных служб, удалось спасти 87 человек. Пострадал один пожарный. Из дома были эвакуированы 137 человек. Площадь пожара составила 24 кв. м, ему был присвоен повышенный ранг сложности.

13 января взрыв газа произошел в квартире жилого дома во Владикавказе. По данным МЧС, в результате взрыва в пятиэтажном доме никто не пострадал. Как указали в ведомстве, ударной волной в квартире выбило входную дверь и окно. По словам соседей, в квартире никто не проживал. Взрыв не задел соседние квартиры.