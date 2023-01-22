Мощный пожар вспыхнул в жилом доме в Сочи и попал на видео

Фото: Соцсети

В Сочи в жилом двухэтажном доме произошел крупный пожар, сообщается в Telegram-канале МЧС России. По данным ведомства, загорелась кровля дома, и пламя распространилось на площади 870 квадратных метров. К ликвидации пожара привлечено 62 пожарных и 18 единицы техники.

Сведения о возгорании поступили около 15:00. В 16:45 открытое горение было ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало.

22 января в селе Павловка Амурской области двое подростков погибли при пожаре в деревянном доме, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. Также в результате ЧП ожоги разной степени получили мужчина и женщина, они были доставлены в местную больницу.

13 января взрыв газа произошел в квартире жилого дома во Владикавказе. По данным МЧС, в результате взрыва в пятиэтажном доме никто не пострадал. Как указали в ведомстве, ударной волной в квартире выбило входную дверь и окно. По словам соседей, в квартире никто не проживал. Взрыв не задел соседние квартиры.