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05 августа 2025 в 13:54

В Ростовской области задержали четыре поезда из-за ЧП на путях

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Четыре пассажирских поезда задерживаются на территории Ростовской области из-за повреждения контактной сети, сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. Нарушения зафиксированы между станциями Миллерово и Тарасовка на двухпутном участке.

По состоянию на 12:00 мск на время от 9 минут до 59 минут задерживаются 4 пассажирских поезда: №252 Санкт-Петербург — Владикавказ, №568 Москва — Анапа, №284 Череповец — Анапа, №102 Москва — Адлер, — говорится в сообщении.

По данным Южной транспортной прокуратуры, ранее на станции Старая Станица произошло возгорание в техническом здании. Последствия инцидента затронули работу контактной сети на одном из путей. На месте работают оперативные службы, устраняются последствия происшествия.

Ранее силы ПВО успешно отразили массированную атаку беспилотников на Волгоградскую область. Так, в Иловлинском районе из-за падения обломков повредился высоковольтный провод. Во Фроловском районе невзорвавшийся дрон упал на железнодорожные пути — пришлось временно приостановить движение поездов. А в нескольких селах выбило стекла и загорелась трава. Но обошлось без пострадавших.

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