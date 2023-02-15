В России разминировали целый завод В Мариуполе разминировали завод «Азовмаш»

Фото: Министерство обороны РФ

В Мариуполе полностью разминировали завод «Азовмаш» после крупных боев за город, сообщил ТАСС источник в силовых ведомствах Донецкой Народной Республики. По его словам, все взрывоопасные предметы были найдены и ликвидированы, теперь посетителям предприятия ничто не угрожает.

Задачи по поиску и разминированию взрывоопасных предметов на территории завода «Азовмаш» выполнены, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее мэр Мариуполя Олег Моргунов заявил, что в здании бывшего детского сада обнаружили 171 мину калибра 82 миллиметра. По его словам, мины были спрятаны в подвале, предположительно, представителями ВСУ. С прошлого года в этом здании располагалось отделение Пенсионного фонда России.

До этого военкор Евгений Линин посетил территорию металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Корреспондент рассказал о состоянии инфраструктуры на территории завода, разрушенного в ходе боев. Он показал обломки зданий, неразорвавшиеся боеприпасы, назвав увиденное апокалипсисом XXI века.

Как заявила директор федерального автономного учреждения «Роскапстрой» Юлия Максимова, комбинат «Азовсталь» не планируется восстанавливать.