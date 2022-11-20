Военкор показал разрушенный в ходе боев завод «Азовсталь»

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Военный корреспондент Евгений Линин показал текущее состояние разрушенного завода «Азовсталь» в Мариуполе. В Telegram-канале URA.ru опубликовали репортаж сотрудника СМИ, в ходе которого он осмотрел подземную и наружную территорию металлургического комбината.

Снаружи инфраструктура завода разрушена практически полностью. Линин продемонстрировал обломки зданий, неразорвавшиеся боеприпасы, назвав увиденное «апокалипсисом XXI века».

Я был здесь с апреля. Сейчас уже немножко почищены дороги. Здания уже не кажутся такими опасными. Хотя картина такая.. современного апокалипсиса XXI века. <...> Спасатели не вытаскивают боеприпасы, которые здесь остались, их уничтожают прямо на месте, — отметил корреспондент.

При этом, как указал журналист, в катакомбах все выглядит достаточно приемлемо. Линин обнаружил в подземелье бар и камин. Корреспондент отметил огромное количество шприцов, найденных в подвальных помещениях.

Шприцы везде, всякие разные, разных объемов, — подчеркнул журналист.

Ранее военнопленный, сержант полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Михаил Швец заявил, что на «Азовстали» украинские боевики держали в заложниках мирных жителей. Ими прикрывались от авиаударов, их расстреливали.