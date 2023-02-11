В детском саду Мариуполя обнаружили склад опасных боеприпасов Мэр Моргунов: в здании детского сада в Мариуполе нашли 171 мину

Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

В здании бывшего детского сада в Мариуполе обнаружили 171 мину калибра 82 миллиметра, рассказал РИА Новости мэр города Олег Моргунов. По его словам, мины были спрятаны в подвале, предположительно, представителями ВСУ. С прошлого года в этом здании располагалось отделение Пенсионного фонда России.

Нашли 171 мину. В доме начали делать ремонт и в подвальном помещении нашли. Это Иличевский район, — сообщил Моргунов.

Склад боеприпасов обнаружили рабочие, когда открыли подвал. Здание и соседние дома в результате были эвакуированы, саперы извлекли мины и вывезли их.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в регионе ввели денежное вознаграждение за сдачу нелегального оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Так, за пистолеты, револьверы, гранатометы, автоматы и винтовки можно получить до 10 тысяч рублей, а за мины и гранаты — две тысячи рублей.

Также стало известно, что в начале февраля ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Херсоном. В результате удара погибли шесть украинских военнослужащих. Кроме того, неподалеку от населенного пункта Камышаны были убиты двое бойцов ВСУ и уничтожена гаубица Д-30.