Стало известно, что будет с комбинатом «Азовсталь» Глава «Роскапстрой» Максимова: «Азовсталь» не планируется восстанавливать

Фото: V Ictor/XinHua/Global Look Press

г. Мариуполь, завод «Азовсталь»

Металлургический комбинат «Азовсталь» не планируется восстанавливать, сообщила на пресс-конференции в ТАСС директор федерального автономного учреждения «Роскапстрой» Юлия Максимова. Предприятие было разрушено в ходе боевых действий в Донецкой Народной Республике в прошлом году.

«Азовсталь» восстанавливать точно никто не будет, потому что в масштабе того советского предприятия как было раньше, это невозможно и нерентабельно, — сказала Максимова.

По ее словам, подобные предприятия проектировались и строились в СССР при плановой экономике и тогда были уместны и рентабельны, поскольку работали и оставались загружены. По мнению Максимовой, теперь экономику будут пересматривать. По ее словам, внутри России тоже есть предприятия, которые сейчас «не совсем справляются».

Максимова отметила, что два градообразующих предприятия Мариуполя, комбинат «Азовсталь» и завод Ильича, в настоящее время остановлены. По ее словам, они уже никогда не будут функционировать в прежнем режиме.

Глава «Роскапстрой» отметила, что в мастер-плане восстановления городов предусмотрены мероприятия компенсационного характера, поскольку людям недостаточно восстановить жилье, им надо дать работу на этой территории.

Максимова добавила, что в ЛНР сейчас рентабельнее и оперативнее развивать базу сельского хозяйства. По ее словам, там сейчас быстро будут строиться перерабатывающие комплексы. Максимова подчеркнула, что вопрос с рабочими местами и достойной зарплатой стоит на каждом штабе у правительства.

Ранее военкор Евгений Линин посетил территорию металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Корреспондент рассказал о состоянии инфраструктуры на территории завода, разрушенного в ходе боев. Он показал обломки зданий, неразорвавшиеся боеприпасы, назвав увиденное апокалипсисом XXI века.