В районе Балаклавской ТЭС в Севастополе сбили беспилотник ПВО Севастополя сбили беспилотник в районе Балаклавской ТЭС

Фото: Министерство обороны РФ

Силы ПВО Севастополя сбили беспилотник в районе Балаклавской ТЭС, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, повреждений на ТЭС нет, она работает в штатном режиме.

Сегодня рано утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник, — сказано в сообщении.

Ранее Развожаев заявил, что российские силы ПВО сбили два беспилотника над морем, и призвал местных жителей сохранять спокойствие в сложившейся ситуации. С начала года украинские войска несколько раз атаковали Крым при помощи дронов.

Между тем заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала военные объекты в Крыму легитимными целями для Украины, отметив, что в Крыму существуют массивные военные сооружения, которые Россия превратила в важные логистические точки. По ее словам, Вашингтон поддерживает удары по таким объектам на полуострове.

3 февраля в ряде районов Крыма был бессрочно продлен «желтый» уровень террористической опасности. Усиленные меры безопасности действуют в городских округах Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также в Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах.