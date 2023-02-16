Губернатор Севастополя заявил о двух сбитых беспилотниках над морем

Фото: Министерство обороны РФ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российские силы ПВО над морем сбили еще два беспилотника. В своем Telegram-канале чиновник уточнил, что на фоне сложившейся ситуации местным жителям необходимо сохранять спокойствие. С начала года украинские войска несколько раз атаковали Крым при помощи дронов.

Опять атака укробеспилотников. Ситуация на сейчас: сбиты два БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку. Сохраняем спокойствие, — написал Развожаев.

Информация о пострадавших отсутствует.

Вечером 15 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Ивнянском районе региона система ПВО сбила ракету. По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал. Последствия изучают сотрудники экстренных служб.

До этого Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска нанесли удар по частному сектору, расположенному на улице Магдебургской. По предварительной информации, при обстреле погиб мирный житель, еще один ранен. В результате удара оказались разрушены и повреждены несколько домов, а также линии электропередачи.