Гладков: система ПВО в Белгородской области сбила ракету ВСУ

Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda / Global Look Press

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что в Ивнянском районе системой ПВО была сбита ракета. Глава региона добавил, что пострадавших нет. По его словам, в настоящее время оперативные службы уточняют последствия на земле.

В Ивнянском районе системой ПВО была сбита ракета. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы, — написал Гладков.

Министерство обороны РФ пока не комментировало предоставленную губернатором информацию.

Ранее Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска нанесли удар по частному сектору, расположенному на улице Магдебургской. По предварительной информации, при обстреле погиб мирный житель, еще один ранен. В результате удара оказались разрушены и повреждены несколько домов, а также линии электропередачи.

Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка ранее предложил переименовать СВО в операцию по спасению миллионов жителей Донбасса. Он подчеркнул, что в результате непрекращающихся обстрелов Вооруженных сил Украины, в том числе по центру Донецка, в первую очередь страдает мирное население.