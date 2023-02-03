В Крыму бессрочно продлен уровень террористической опасности Аксенов: высокий уровень террористической опасности в Крыму продлен бессрочно

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Военнослужащие ВС РФ в Армянске

Высокий «желтый» уровень террористической опасности будет действовать в ряде районов Крыма с 20:00 5 февраля и до принятия решения о его отмене, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Действие указа распространяется на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также на Джанкойский, Красноперекопский и Ленинский районы.

С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан в ряде муниципальных образований и на объектах республики высокий («желтый») уровень террористической опасности будет действовать с 20:00 5 февраля 2023 года и до принятия решения о его отмене, — написал Аксенов.

По поручению главы силовикам поручено усилить контроль за передвижением транспорта через границы Крыма с организацией досмотра с применением средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ.

С начала военной операции в Крыму неоднократно сообщали об атаках и диверсиях со стороны Украины. Наиболее масштабными стали взрыв на Крымском мосту 8 октября и атака дронов и морских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе 29 октября.

9 декабря в Севастополе над акваторией Черного моря корабль Черноморского флота сбил беспилотник ВСУ. На этом фоне в СМИ появились сообщения, что США перестали предостерегать Украину от ударов по российской территории.