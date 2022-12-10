Аксенов сообщил о срабатывании системы ПВО над Симферополем

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Система противовоздушной обороны сработала над Симферополем, сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. Жителей города попросили сохранять спокойствие. В пятницу в Севастополе над акваторией моря сбили беспилотник, который был поражен кораблем Черноморского флота. На этом фоне в СМИ появились сообщения, что США перестали предостерегать Украину от ударов по российской территории.

Над Симферополем отработала система ПВО. Все службы работают в штатном режиме. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации, — написал Аксенов.

Глава Крыма не привел иных подробностей.

С начала спецоперации в Крыму неоднократно сообщали об атаках и диверсиях со стороны Украины. Наиболее масштабными стали взрыв на Крымском мосту 8 октября и атака дронов и морских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе 29 октября.

Суд Москвы 7 декабря продлил срок ареста троим обвиняемым по делу о теракте на Крымском мосту еще на два месяца. Следователь в суде заявил, что организаторы взрыва до сих пор не установлены.

Ранее в Сыктывкаре суд арестовал бывшего школьного учителя, который назвал теракт на Крымском мосту подарком на день рождения президенту России Владимиру Путину. Жителю города Микунь предъявили обвинение в дискредитации Вооруженных сил РФ и оправдании терроризма.