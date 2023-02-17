Нуланд назвала объекты в Крыму «легитимными целями» для Украины

Фото: Yin Bogu/Xinhua/Global Look Press

Виктория Нуланд

Военные объекты в Крыму — это легитимные цели для Украины, передает слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд РИА Новости. По ее словам, Вашингтон поддерживает удары по таким объектам на полуострове.

Это легитимные цели, Украина бьет по ним, и мы поддерживаем это, — сказала она на виртуальном мероприятии Центра Карнеги.

Нуланд отметила, что «существуют массивные военные сооружения в Крыму, которые Россия превратила в важные логистические точки».

Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал крымчан не бояться «громких звуков», которые могут раздаваться на полуострове. По его словам, это связано с плановой тренировкой средств ПВО и плановыми упражнениями по стрельбе.

Кроме того, 3 февраля в ряде районов Крыма был бессрочно продлен «желтый» уровень террористической опасности. Усиленные меры безопасности действуют в городских округах Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также в Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах.

Ранее газета The Times сообщила со ссылкой на украинские источники о готовности ВСУ использовать британские дальнобойные ракеты для ударов по Крыму. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что вопрос поставок Киеву ракет большой дальности обсуждался на встрече, которую он провел 8 февраля с президентом Украины Владимиром Зеленским.