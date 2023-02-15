Крымчан призвали не пугаться «громких звуков» днем Губернатор Севастополя сообщил о плановой проверке ПВО и стрельбах на полуострове днем

Фото: Министерство обороны РФ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале о том, что в течение дня на полуострове могут раздаваться «громкие звуки». По его словам, это связано с плановой тренировкой средств ПВО и плановыми упражнениями по стрельбе.

В городе все спокойно. Если услышите громкие звуки, не переживайте, — написал губернатор.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Украину прекратить публиковать «дешевые угрозы» о намерении захватить Крым. Вместо этого он призвал авторов угроз самим явиться на передовую, и напомнил, что бойцы ВСУ сперва обещали отбить Мариуполь, потом намеревались держаться насмерть, а в итоге «сами вышли сдаваться со спущенными штанами».

Он также добавил, что готов принять бой меньшими средствами и ресурсами. По словам Кадырова, воевать с «инвалидами и пенсионерами», которых власти Украины «загоняют на фронт», является для него не самым интересным занятием.

До этого зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал Вооруженные силы России уничтожать все оружие, поставляемое Западом, как только оно прибудет на Украину, для чего необходимо сосредоточиться на выводе из строя железнодорожных путей и станций. По его словам, если действовать таким образом, то можно предотвратить удары ВСУ по территории Крыма. Он также предположил, что Киев нанесет удары по полуострову западными ракетами.