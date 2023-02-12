Кадыров призвал Украину не бросаться угрозами по захвату Крыма

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Украину прекратить публиковать «дешевые угрозы» о намерении захватить Крым. Вместо этого он призвал авторов угроз самим явиться на передовую. Свой призыв Кадыров разместил в личном Telegram-канале. Глава Чечни подчеркнул, что за минувшую неделю со схожими заявлениями выступили сразу несколько человек.

Вдвойне смешно это слушать от тех самых «азовцев», которые обещали отбить Мариуполь, потом обещали держаться насмерть, а затем сами вышли сдаваться со спущенными штанами. Я предлагаю нацистам не разбрасываться обещаниями и дешевыми угрозами (из подвала «Азовстали» и не такими страшилками нас пытались напугать), а просто сделать один смелый шаг — появиться на передовой, — заявил политик.

Он также добавил, что готов принять бой меньшими средствами и ресурсами. По словам Кадырова, воевать с «инвалидами и пенсионерами», которых власти Украины «загоняют на фронт», является для него не самым интересным занятием.

Ранее Кадыров выразил готовность идти на Америку, если такой приказ поступит от верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина. В своем Telegram-канале он написал, что Россия располагает необходимыми для этого силами, средствами и техникой.

Он также заявил, что в рамках СВО Россия возьмет под контроль Киев и дойдет до Польши. Он добавил, что российские военные в ходе спецоперации показывают такие результаты, которые «даже не снились НАТО и Евросоюзу».