В Совфеде рассказали, как избежать ударов ВСУ по Крыму Сенатор Джабаров: ВС России нужно уничтожить все оружие Запада на Украине

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Нанесение удара с берегового ракетного комплекса «Бастион» по инфраструктуре украинской армии

Вооруженные силы России должны уничтожать все оружие, поставляемое Западом, как только оно прибудет на Украину. Для этого нужно сосредоточиться на выводе из строя железнодорожных путей и станций, заявил «Парламентской газете» зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, если действовать таким образом, то можно предотвратить удары ВСУ по территории Крыма.

Учитывая серьезность ситуации, нам необходимо перестроиться и уничтожать новые виды вооружения сразу же, как только они будут появляться на территории Украины. Сконцентрироваться на выводе из строя железнодорожных путей и станций, — сказал сенатор.

По мнению Джабарова, украинское руководство понимает, что никогда не присоединит к себе Крым, поэтому может действовать по принципу «не доставайся же ты никому». Он предположил, что Киев нанесет удары по полуострову западными ракетами.

Ранее газета The Times сообщила со ссылкой на украинские источники о готовности ВСУ использовать британские дальнобойные ракеты для ударов по Крыму. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что вопрос поставок Киеву ракет большой дальности обсуждался на встрече, которую он провел 8 февраля с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Украинский лидер заявил в ходе визита в Лондон, что ВСУ не хватает бронетехники для того, чтобы противостоять армии России. По его словам, 10 единиц техники НАТО не имеют шансов против 1000 боевых машин ВС РФ.