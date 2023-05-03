В Псковской области запретили полеты гражданских беспилотников Губернатор запретил в Псковской области полеты гражданских беспилотников с 5 мая

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников запретил запускать в регионе гражданские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). На территории области, которая граничит с двумя странами НАТО (Эстонией и Латвией), запрет начнет действовать с 5 мая, говорится в его сообщении в Telegram.

Подписал указ о введении с 5 мая запрета на запуск гражданских беспилотных летательных аппаратов на территории Псковской области, — отмечается в сообщении.

Глава региона предупредил, что его указом предусмотрены исключения для беспилотников, которые используются по решению местных властей и ведомств.

Ведерников предупредил об ответственности «в соответствии с действующим законодательством» для тех, кто нарушит запрет. По его словам, действовать ограничение будет «до отмены режима базовой готовности».

Ранее пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева сообщила, что в регионе временно введен запрет на выдачу разрешений для полетов беспилотных летательных средств. Подчеркивается, что исключение будет сделано для экстренных служб и органов власти. Уточняется, что новые меры начали действовать с момента их оглашения.