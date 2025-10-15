Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 10:37

В Приморье спасли блуждавшего в лесу четыре дня мужчину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Приморском крае спасатели нашли мужчину, который ушел за грибами и четыре дня блуждал по лесу, сообщает ГУ МЧС России по региону. Медицинская помощь ему не понадобилась.

57-летний житель региона заблудился 11 октября недалеко от села Достоевка в Яковлевском округе. Поиски, организованные полицией, противопожарной службой, родственниками и волонтерами, на протяжении первых суток не дали результата. Утром 13 октября к операции подключились спасатели МЧС.

Сегодня утром сотрудники чрезвычайного ведомства вместе с родственниками обнаружили заблудившегося мужчину в четырех километрах от места пропажи и вывели его из леса. К счастью, медицинская помощь ему не потребовалась, — говорится в сообщении.

По данным РИА Новости, мужчина соорудил лежанку из веток и жег костер по ночам. На этой неделе температура воздуха в Яковлевском округе в темное время суток опускалась до ноля, днем было до +8 градусов.

Ранее стало известно, что двое супругов и их ребенок исчезли в местности под названием Минская петля в Красноярском крае во время турпохода. Семья выдвинулась по маршруту в сторону горы Буратинки, после чего близкие потеряли с ними связь. На поиски выдвинулось 100 человек, после число участников операции перевалило за 1400.

поиски
пропавшие люди
леса
Приморский край
МЧС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, почему Пугачеву могут лишить звания народной артистки РФ
Финляндия поднялась в топ антирейтинга ЕС по безработице после начала СВО
Стало известно, как «Герани» повлияют на перелом хода СВО
Удары по Украине сегодня, 15 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
В России объяснили, почему Су-35С стал «универсальным солдатом» в зоне СВО
Константинов предупредил о последствиях передачи Tomahawk Киеву
Россияне стали держать меньше наличных в кошельках
«Достал пистолет»: боец рассказал об «особой» подлости наемников ВСУ
В МВД предупредили россиян о рисках «легкого заработка» за границей
Стало известно о панике Киева из-за одного действия ВС России
Врач перечислил тревожные признаки развития рака молочной железы
На 62-м году жизни умерла актриса из Уссурийска Елена Перегуда
Момент массовой аварии в Уфе попал на видео
Онколог рассказал, что может спровоцировать рак молочной железы
Скандально уволенный в Самарской области чиновник оказался в больнице
Новак раскрыл потенциал России в добыче нефти в рамках ОПЕК+
В РФС заявили об изменении позиции Европы касательно возвращения России
ВСУ остались «без глаз» в Константиновке после удара ВС России
Сийярто назвал атаки на «Дружбу» посягательством на суверенитет Венгрии
Рютте сделал заявление по поставкам оружия НАТО на Украину
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?
Россия

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.