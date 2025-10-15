В Приморье спасли блуждавшего в лесу четыре дня мужчину

В Приморском крае спасатели нашли мужчину, который ушел за грибами и четыре дня блуждал по лесу, сообщает ГУ МЧС России по региону. Медицинская помощь ему не понадобилась.

57-летний житель региона заблудился 11 октября недалеко от села Достоевка в Яковлевском округе. Поиски, организованные полицией, противопожарной службой, родственниками и волонтерами, на протяжении первых суток не дали результата. Утром 13 октября к операции подключились спасатели МЧС.

Сегодня утром сотрудники чрезвычайного ведомства вместе с родственниками обнаружили заблудившегося мужчину в четырех километрах от места пропажи и вывели его из леса. К счастью, медицинская помощь ему не потребовалась, — говорится в сообщении.

По данным РИА Новости, мужчина соорудил лежанку из веток и жег костер по ночам. На этой неделе температура воздуха в Яковлевском округе в темное время суток опускалась до ноля, днем было до +8 градусов.

Ранее стало известно, что двое супругов и их ребенок исчезли в местности под названием Минская петля в Красноярском крае во время турпохода. Семья выдвинулась по маршруту в сторону горы Буратинки, после чего близкие потеряли с ними связь. На поиски выдвинулось 100 человек, после число участников операции перевалило за 1400.