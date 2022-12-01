В подмосковном Раменском загорелся цех по производству пластика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Раменском загорелся цех по производству пластика по адресу деревня Кузнецово, улица Центральная, дом 167Г, сообщили NEWS.ru в МЧС России по Московской области. Площадь возгорания составляет 450 квадратных метров.

Информации о пострадавших нет. На месте возгорания работают сотрудники экстренных служб. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

Накануне Волгоград накрыл дым от пожара на складе пластиковой продукции. Огнем охвачены около 1500 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли всего 104 человека, 33 единицы техники, в том числе от МЧС России 85 человек, 28 единиц техники, а также пожарный поезд. Никто не пострадал.

В августе произошел крупный пожар на складе OZON. В качестве основных причин возгорания рассматривались неисправность электрооборудования, поджог и нарушения техники безопасности. Пожару был присвоен 3-й ранг сложности. Со склада эвакуировали около 1000 человек.